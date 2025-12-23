كيف يزيد فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم؟

يعد الحديد وفيتامين سي من العناصر الأساسية لصحة الجسم، إذ يلعبان دورا مهما في دعم المناعة، وتعزيز مستويات الطاقة، والوقاية من فقر الدم، والجمع بينهما يزيد من الفوائد الصحية بشكل ملحوظ.

كيفية استفادة الجسم من الحديد وفيتامين سي

يعمل فيتامين سي كمساعد فعال في تحسين امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأطعمة النباتية والمنتجات المدعمة، ما يجعل تناولهما معا ضروريا خاصة للنباتيين، وفقا لموقع Verywell Health.

فوائد الجمع بين الحديد وفيتامين سي

1- الوقاية من فقر الدم

تحسين امتصاص الحديد يساهم في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الطبيعية.

2- تجنب الإجهاد التأكسدي

يجب التوازن، لأن الإفراط في الحديد قد يؤدي إلى ضرر في الأمعاء، خصوصا لدى مرضى التهابات الأمعاء أو حالات فرط الحديد.

3-تعزيز المناعة

زيادة الحديد تدعم نشاط خلايا الدم البيضاء في مواجهة العدوى.

طريقة تناول الحديد مع فيتامين سي

- يفضل تناول مكملات الحديد وفق إرشادات الطبيب، لتجنب اضطرابات المعدة والغثيان أو الإسهال.

- يمكن تناولهما كمكملات منفصلة أو في مكمل واحد.

- لتعزيز الامتصاص، يمكن تناول الحديد مع أطعمة غنية بفيتامين سي مثل:

كوب عصير برتقال

برتقالة متوسطة

كوب فراولة

كوب فلفل حلو

