5 طرق للتخلص من احتقان الجيوب الأنفية.. طبيب يكشف الحل السهل



احتقان الجيوب الأنفية مشكلة شائعة تسبب الانزعاج والألم اليومي، لكن مع بعض العادات البسيطة، يمكن التخفيف منه بسرعة.

كشف الدكتور مجدي بدران عن 5 طرق فعّالة تساعد على فتح الجيوب الأنفية، وتحسين التنفس، والشعور بالراحة فورًا.

1- شرب السوائل واستنشاق البخار

وأوضح بدران في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن شرب الماء والمشروبات الدافئة والأعشاب الطبيعية، مع استنشاق بخار الماء أو بخار شاي الأعشاب، يساعد على ترطيب الأغشية المخاطية وتقليل لزوجة الإفرازات.

كما يسهم البخار في فتح فتحات الجيوب الأنفية المسدودة، وتسهيل تصريف المخاط ومنع جفاف الأغشية.

2- غسل الأنف بالمحلول الملحي

وأضاف بدران، أن غسل الأنف بالمحلول الملحي يزيل المخاط، الفيروسات، ومسببات الحساسية، ويقلل التورم والالتهاب، كما يحسن أداء الأهداب الأنفية في تنظيف الممرات التنفسية.

3- استخدام الكمادات الدافئة على الوجه

وأشار إلى أن وضع كمادات دافئة على منطقة الوجه يوسع الأوعية الدموية، يحسن تدفق الدم، ويقلل الضغط والألم داخل الجيوب الأنفية، مما يمنح شعورًا بالراحة الفورية.

4- تجنب المهيجات ومسببات الحساسية

ونصح بدران بالابتعاد عن المهيجات والمواد المسببة للحساسية يمنع تكرار الاحتقان، يقلل الالتهاب المزمن، ويساعد على استعادة صحة الجيوب الأنفية بسرعة أكبر.

5- النوم مع رفع الرأس

واختتم، النوم مع رفع الرأس يمنع تراكم المخاط داخل الجيوب، يقلل انسداد الأنف أثناء الليل، ويخفف صداع الجيوب الصباحي، ما يضمن نومًا مريحًا وصحة أفضل للأنف.

