تحدثت الحكمة الدولية السابقة نعمة رشاد، أول سيدة تحكم في مباراة للرجال بالدوري المصري، عن 4 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، شهدتها مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

"غرفة الفار مع نعمة رشاد"، هي سلسلة يقدمها مصراوي طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية، تتحدث خلالها نعمة رشاد عن أبرز الحالات التحكيمية في البطولة.

وفاز منتخب مصر على نظيره زيمبابوي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وجاءت ثنائية الفراعنة عن طريق عمر مرموش ومحمد صلاح.

وقالت نعمة رشاد لمصراوي، إن الدقيقة 13 من عمر المباراة، شهدت تدخل عنيف من دوبي لاعب زيمبابوي على قدم صلاح، واستحق بطاقة صفراء.

وأضافت: "الحالة الثانية كرة ياسر إبراهيم في الدقيقة 24، عندما اصطدمت الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، يده كانت داعمة للجسم وأخذت الوضع الطبيعي أثناء السقوط وهذا طبيعي وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب".

واختتمت: "الحالة الثالثة الإنذار الذي حصل عليه محمود تريزيجيه بعد سقوطه في منطقة الجزاء، القرار صحيح، لأنه تحايل للحصول على ركلة جزاء، والحالة الرابعة والأخيرة مطالبة لاعبي منتخب مصر بركلة جزاء، قرار الحكم صحيح بعدم احتسابها، يد لاعب زيمبابوي لم تخرج عن الجسم".

