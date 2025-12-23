مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

3 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

2 1
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

غرفة الفار مع نعمة رشاد| 4 حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة مصر وزيمبابوي

كتب : هند عواد

06:18 م 23/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    حكم مباراة مصر وزيمبابوي
  • عرض 12 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 12 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدثت الحكمة الدولية السابقة نعمة رشاد، أول سيدة تحكم في مباراة للرجال بالدوري المصري، عن 4 حالات تحكيمية مثيرة للجدل، شهدتها مباراة مصر وزيمبابوي في الجولة الأولى من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025.

"غرفة الفار مع نعمة رشاد"، هي سلسلة يقدمها مصراوي طوال فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية، تتحدث خلالها نعمة رشاد عن أبرز الحالات التحكيمية في البطولة.

وفاز منتخب مصر على نظيره زيمبابوي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وجاءت ثنائية الفراعنة عن طريق عمر مرموش ومحمد صلاح.

وقالت نعمة رشاد لمصراوي، إن الدقيقة 13 من عمر المباراة، شهدت تدخل عنيف من دوبي لاعب زيمبابوي على قدم صلاح، واستحق بطاقة صفراء.

وأضافت: "الحالة الثانية كرة ياسر إبراهيم في الدقيقة 24، عندما اصطدمت الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، يده كانت داعمة للجسم وأخذت الوضع الطبيعي أثناء السقوط وهذا طبيعي وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب".

واختتمت: "الحالة الثالثة الإنذار الذي حصل عليه محمود تريزيجيه بعد سقوطه في منطقة الجزاء، القرار صحيح، لأنه تحايل للحصول على ركلة جزاء، والحالة الرابعة والأخيرة مطالبة لاعبي منتخب مصر بركلة جزاء، قرار الحكم صحيح بعدم احتسابها، يد لاعب زيمبابوي لم تخرج عن الجسم".

اقرأ أيضًا:

بسبب تذاكر أمم أفريقيا.. القبض علي 8 مواطنين في المغرب.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر زيمبابوي كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي نعمة رشاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)