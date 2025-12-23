حفيظ دراجي يثير الجدل حول تذاكر مباريات أمم أفريقيا.. ما القصة؟

أثار المعلق الجزائري حفيظ دراجي تساؤلات واسعة حول الحضور الجماهيري في مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن المدرجات بدت شبه خالية في أغلب اللقاءات، باستثناء مباراة المنتخب المغربي في الافتتاح التي حضرها نحو 60 ألف متفرج، وبدرجة أقل مواجهة مصر وزيمبابوي.

وقال حفيظ دراجي عبر حسابه على فيسبوك: "الحضور الجماهيري في المباريات الأولى لكأس أمم إفريقيا كان محتشمًا ومثيرًا للتساؤلات، باستثناء مباراة المنتخب المغربي في الافتتاح ومباراة مصر ضد زيمبابوي".

وأضاف: "الجدل الأكبر يتركز حول مباريات المنتخب الجزائري، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن نفاد جميع التذاكر منذ مدة، قبل أن يتم فتح موقع إعادة بيعها مؤخرًا بسبب تزايد الطلب من الجماهير الجزائرية التي سافرت إلى الرباط ولم تجد تذاكر".

وتابع دراجي: "لا أرغب في استباق الأحداث، وسننتظر موعد مباراة المنتخب الجزائري لمعرفة العدد الحقيقي للحضور في المدرجات، والتأكد مما إذا كانت جميع التذاكر قد بيعت فعليًا كما صرح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي".