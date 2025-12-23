مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

حفيظ دراجي يثير الجدل حول تذاكر مباريات أمم أفريقيا.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:29 م 23/12/2025

حفيظ دراجي

أثار المعلق الجزائري حفيظ دراجي تساؤلات واسعة حول الحضور الجماهيري في مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أن المدرجات بدت شبه خالية في أغلب اللقاءات، باستثناء مباراة المنتخب المغربي في الافتتاح التي حضرها نحو 60 ألف متفرج، وبدرجة أقل مواجهة مصر وزيمبابوي.

وقال حفيظ دراجي عبر حسابه على فيسبوك: "الحضور الجماهيري في المباريات الأولى لكأس أمم إفريقيا كان محتشمًا ومثيرًا للتساؤلات، باستثناء مباراة المنتخب المغربي في الافتتاح ومباراة مصر ضد زيمبابوي".

وأضاف: "الجدل الأكبر يتركز حول مباريات المنتخب الجزائري، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن نفاد جميع التذاكر منذ مدة، قبل أن يتم فتح موقع إعادة بيعها مؤخرًا بسبب تزايد الطلب من الجماهير الجزائرية التي سافرت إلى الرباط ولم تجد تذاكر".

وتابع دراجي: "لا أرغب في استباق الأحداث، وسننتظر موعد مباراة المنتخب الجزائري لمعرفة العدد الحقيقي للحضور في المدرجات، والتأكد مما إذا كانت جميع التذاكر قد بيعت فعليًا كما صرح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفيظ دراجي تذاكر مباريات أمم أفريقيا كأس أمم إفريقيا مباراة المنتخب المغربي

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

