

نزلات البرد يمكن أن تصبح متكررة ومزعجة، لكن مع بعض العادات اليومية البسيطة، يمكن للجسم مقاومة الفيروسات بشكل أفضل، لذا أوضح الدكتور مجدي بدران نصائح فعالة تساعدك على الحفاظ على صحتك وتقليل فرص الإصابة.

وأكد بدران في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن الالتزام بالنصائح يعزز مناعة الجسم ويحمي من العدوى الموسمية.

وتشمل النصائح ما يلي:

1- النوم الكافي والعميق

أوضح بدران أن قلة النوم تضعف قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الفيروسات، من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا تساعد على تجديد الخلايا المناعية، بينما السهر المزمن يزيد من فرص الإصابة ويطيل فترة التعافي.

2- تقليل التوتر والضغط النفسي

التوتر المستمر يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، مما يثبط عمل المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، ممارسة تمارين الاسترخاء، المشي اليومي، والتنفس العميق يساعد على تقوية المناعة وتقليل تكرار نزلات البرد.

3- شرب السوائل الدافئة بانتظام

وينصح بدران بتناول المشروبات الدافئة مثل الماء، الأعشاب الطبيعية، والشوربة، لأنها تساعد على ترطيب الحلق والأنف وتحسين الدورة الدموية الموضعية، مما يقلل التصاق الفيروسات بالأغشية المخاطية.

4- علاج حساسية الأنف وعدم إهمالها

حساسية الأنف غير المسيطر عليها تضعف الأغشية المخاطية وتجعل الأنف أكثر عرضة للفيروسات. التحكم الجيد في الحساسية يقلل بشكل ملحوظ من احتمالية تكرار نزلات البرد.

5- الحرص على جودة الهواء المنزلي وتجنب التدخين

التدخين والتدخين السلبي يضعف الأهداب في الجهاز التنفسي المسؤولة عن طرد الفيروسات والميكروبات.

كما يجب تجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد، لأن التغير المفاجئ في درجات الحرارة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الأنف والحلق، ما يقلل من كفاءة الخلايا المناعية الموضعية.

