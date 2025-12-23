أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة العظام بعد سن الـ50



مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين، تزداد مخاطر هشاشة العظام وضعف الكتلة العظمية، نتيجة التغيرات الهرمونية ونقص امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن النظام الغذائي في هذه المرحلة، يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من الكسور.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن الجسم بعد سن الـ50 يفقد الكالسيوم بوتيرة أسرع، ما يستدعي التركيز على عناصر غذائية أساسية، مثل الكالسيوم، وفيتامين D، والمغنيسيوم، والبروتين، لدعم قوة العظام.

إليك 5 أطعمة ومشروبات أساسية لصحة العظام بعد سن الخمسين

- منتجات الألبان

مثل الحليب، الزبادي، والجبن، لكونها من أهم مصادر الكالسيوم وفيتامين D الضروريين لبناء العظام والحفاظ على كثافتها.

- الأسماك الدهنية

كالسلمون والسردين والتونة، إذ تحتوي على فيتامين D وأحماض أوميجا 3، التي تساعد على تقوية العظام وتقليل الالتهابات.

- الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ، الجرجير، والبروكلي، الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام.

- المكسرات والبذور

كاللوز، السمسم، وبذور الشيا، لاحتوائها على المغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على بنية العظام.

- المشروبات الغنية بالكالسيوم

مثل الحليب المدعّم، وحليب اللوز أو الصويا المدعّم بالكالسيوم، والتي تُعد خيارًا مناسبًا لمن لا يتحملون اللاكتوز.

نصائح مهمة بعد سن الـ50

التعرض لأشعة الشمس يوميًا لتحفيز إنتاج فيتامين D.

ممارسة تمارين خفيفة مثل المشي وتمارين المقاومة.

التقليل من المشروبات الغازية والكافيين.

التوقف عن التدخين.

إجراء فحوصات دورية لكثافة العظام.

واختتم صلاح بأن: "الحفاظ على صحة العظام بعد سن الـ50 لا يعتمد على العلاج فقط، بل يبدأ بنظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي، ما يساهم في تقليل مخاطر الهشاشة والكسور ويحافظ على جودة الحياة".

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها