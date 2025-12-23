يعد السردين من الأطعمة البحرية التي تجمع بين الفائدة الغذائية العالية وسهولة التناول، إذ يحرص خبراء التغذية على إدراجه ضمن الأنظمة الصحية لما يحتويه من عناصر تدعم القلب والدماغ والعظام.

قيمة غذائية عالية في وجبة صغيرة

ووفقا لموقع WebMD، يتميز السردين بكونه منخفض السعرات الحرارية وغنيا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورا مهما في حماية القلب، وتحسين وظائف الدماغ، وتقليل الالتهابات المزمنة.

ويمكن تناوله طازجا أو مشويا أو معلبا دون فقدان معظم قيمته الغذائية.

ماذا يحتوي السردين؟

توضح البيانات الغذائية أن كل 100 جرام من السردين المعلب بالزيت يحتوي على:

208 سعرات حرارية

24.6 جرام بروتين

11.4 جرام دهون

142 ملليجرام كوليسترول

307 ملليجرام صوديوم

خالٍ من الكربوهيدرات والألياف

كما يمد الجسم بفيتامينات ومعادن أساسية، أبرزها: الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، فيتامين د، حمض الفوليك، وفيتامين ب12.

فوائد غير متوقعة للجسم

1-تقوية العظام

السردين غني بالكالسيوم وفيتامين د، ما يعزز صحة العظام ويقلل خطر الهشاشة.

2-تحسين صحة الدماغ

يساعد على زيادة المادة الرمادية في الدماغ، بفضل أحماض أوميجا 3، وقد يقي من بعض الاضطرابات العصبية.

3-دعم صحة القلب

يساهم تناوله بانتظام في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين ضغط الدم ونسب الدهون.

4- تقليل الالتهابات

يحد من الالتهابات المزمنة المرتبطة بآلام المفاصل وأمراض أخرى.

5-تقوية الأعصاب والعضلات

فيتامين ب12 والبروتين يدعمان صحة الأعصاب وبناء العضلات، خاصة لدى كبار السن.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها