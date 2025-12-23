ماييلي على دكة البدلاء.. ديسابر يعلن تشكيل الكونغو أمام بنين في أمم أفريقيا
كتب : محمد خيري
فيستون ماييلي
أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الرسمي للفريق لمباراته المرتقبة ضد بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وضمت التشكيلة كل من:
حراسة المرمى: ليونيل مباسي نزاو
خط الدفاع: آرون وان بيساكا، شانسيل مبيمبا، أكسيل تاونزيبي، آرثر ماسوكو
خط الوسط: صامويل موتوسامي، نوح صديقي، إيدو كايمبيال
خط الهجوم: ثيو بونجوندا، ناثانايل مبوكو، سيدريك باكامبو
وشهد التشكيل استمرار الدفع بالمهاجم المخضرم **سيدريك باكامبو** أساسيًا على حساب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ34 عامًا، بينما يبدأ ماييلي المباراة على مقاعد البدلاء.