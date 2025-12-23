أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الرسمي للفريق لمباراته المرتقبة ضد بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي نزاو

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، شانسيل مبيمبا، أكسيل تاونزيبي، آرثر ماسوكو

خط الوسط: صامويل موتوسامي، نوح صديقي، إيدو كايمبيال

خط الهجوم: ثيو بونجوندا، ناثانايل مبوكو، سيدريك باكامبو

وشهد التشكيل استمرار الدفع بالمهاجم المخضرم **سيدريك باكامبو** أساسيًا على حساب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ34 عامًا، بينما يبدأ ماييلي المباراة على مقاعد البدلاء.