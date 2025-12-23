مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

ماييلي على دكة البدلاء.. ديسابر يعلن تشكيل الكونغو أمام بنين في أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

02:14 م 23/12/2025

فيستون ماييلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الرسمي للفريق لمباراته المرتقبة ضد بنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي نزاو

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، شانسيل مبيمبا، أكسيل تاونزيبي، آرثر ماسوكو

خط الوسط: صامويل موتوسامي، نوح صديقي، إيدو كايمبيال

خط الهجوم: ثيو بونجوندا، ناثانايل مبوكو، سيدريك باكامبو

وشهد التشكيل استمرار الدفع بالمهاجم المخضرم **سيدريك باكامبو** أساسيًا على حساب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها صاحب الـ34 عامًا، بينما يبدأ ماييلي المباراة على مقاعد البدلاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيستون ماييلي منتخب الكونغو تشكيل منتخب الكونغو كأس الأمم الأفريقية مباراة بنين والكونغو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟