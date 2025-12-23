ملعقة زيت الزيتون يوميا.. كيف تؤثر على ضغط الدم وصحة القلب؟

يعد زيت الزيتون البكر الممتاز من أهم الزيوت الطبيعية التي تدعم صحة القلب وضغط الدم، ويوصى بإدراجه بشكل يومي ضمن النظام الغذائي لتحقيق فوائد صحية مستمرة.

فوائد زيت الزيتون لصحة القلب

وبحسب موقع Verywell Health، يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على الدهون الأحادية غير المشبعة ومركبات البوليفينول، التي تعمل كمضادات أكسدة طبيعية تساعد على:

-خفض مستويات الكوليسترول الضار "LDL"

-تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية

-مكافحة الإجهاد التأكسدي

-استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات

ويشير الخبراء إلى أن الزيت البكر الممتاز غني بالبوليفينولات أكثر من الزيت العادي، ما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم، خاصة عند استبداله بالدهون المشبعة مثل الزيوت النباتية المكررة أو اللحوم الدهنية.

نصائح للاستخدام اليومي

-استهلاك ملعقة إلى ملعقتين يوميا ضمن نظام غذائي متوازن.

-اختيار زيت زيتون معصور على البارد من مصدر موثوق، مع الانتباه للزجاج الداكن وتواريخ العصر.

-دمجه في الوجبات اليومية: مباشرة، مع الخبز الكامل، على السلطات، في الشوربات، أو للقلي الخفيف والخضروات المشوية.

أهمية الاستمرارية

تؤكد الدراسات أن الفوائد الصحية لزيت الزيتون ليست فورية، بل تظهر مع الاستخدام المنتظم ضمن نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني والنظام الغذائي المتوازن.

ويعتبر استبدال الدهون الأقل صحة بزيت الزيتون خطوة عملية لدعم صحة القلب، إدارة ضغط الدم، وحماية الدماغ من الالتهابات المزمنة.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها