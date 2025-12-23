وزير إسرائيلي: وقعنا اتفاقية لبناء 1200 وحدة سكنية جديدة في رام الله

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن حكومة الاحتلال وقعت صباح اليوم الثلاثاء اتفاقية جديدة لإخلاء معسكرات جيش الاحتلال من مستوطنة بيت إيل في رام الله بالضفة الغربية.

وأكد سموتريتش، في بيان اليوم، إن الاتفاقية الجديدة تسمح ببناء 1200 وحدة سكنية جديدة ومضاعفة مساحة المستوطنة تقريبا.

وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تصريحاته السابقة بشأن عزم إسرائيل على تجديد الاستيطان بقطاع غزة.

وأكد كاتس، في بيان الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال لا تنوي إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلائها وتفكيكها في عام 2005 بغزة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن وجود لواء ناحال في قطاع غزة سيكون لأغراض أمنية فقط، مؤكدًا أن جيش الاحتلال لن ينسحب من غزة بالكامل أبداً.