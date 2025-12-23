مدرب بوركينا فاسو: انتظرونا في نهائي أمم أفريقيا

كشف براما تراوري، مدرب منتخب بوركينا فاسو، عن طموح فريقه الكبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، قبل مواجهة الجولة الافتتاحية أمام غينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية غدًا الأربعاء في الثانية والنصف عصرًا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا الجزائر والسودان.

وقال تراوري في المؤتمر الصحفي: "مجموعتنا قوية جدًا، الجزائر منتخب كبير، وغينيا الاستوائية فريق تنافسي، والسودان أثبت جودته بالفوز على غانا من قبل. كل شيء ممكن، وسنخوض كل مباراة برغبة وإصرار كبيرين".

وعن هدفه في البطولة، أضاف مدرب بوركينا فاسو: "نسعى لتقديم مشوار قوي، وأن نكون حاضرين يوم 18 يناير لخوض المباراة النهائية ضد منتخب إفريقي يستحق مواجهة منتخبنا، هذا هو طموحنا".

وتابع تراوري: "جئنا إلى هنا بطموح كبير، سبق أن خضنا نهائيًا عام 2013، واحتلنا المركز الثالث في مناسبات سابقة. اليوم نؤمن بأن الوقت قد حان لكتابة تاريخ قميص منتخبنا بحروف من ذهب".