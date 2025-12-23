مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

مدرب بوركينا فاسو: انتظرونا في نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

01:39 م 23/12/2025

بوركينا فاسو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف براما تراوري، مدرب منتخب بوركينا فاسو، عن طموح فريقه الكبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، قبل مواجهة الجولة الافتتاحية أمام غينيا الاستوائية.

ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع غينيا الاستوائية غدًا الأربعاء في الثانية والنصف عصرًا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا الجزائر والسودان.

وقال تراوري في المؤتمر الصحفي: "مجموعتنا قوية جدًا، الجزائر منتخب كبير، وغينيا الاستوائية فريق تنافسي، والسودان أثبت جودته بالفوز على غانا من قبل. كل شيء ممكن، وسنخوض كل مباراة برغبة وإصرار كبيرين".

وعن هدفه في البطولة، أضاف مدرب بوركينا فاسو: "نسعى لتقديم مشوار قوي، وأن نكون حاضرين يوم 18 يناير لخوض المباراة النهائية ضد منتخب إفريقي يستحق مواجهة منتخبنا، هذا هو طموحنا".

وتابع تراوري: "جئنا إلى هنا بطموح كبير، سبق أن خضنا نهائيًا عام 2013، واحتلنا المركز الثالث في مناسبات سابقة. اليوم نؤمن بأن الوقت قد حان لكتابة تاريخ قميص منتخبنا بحروف من ذهب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية بوركينا فاسو مدرب بوركينا فاسو مباراة بوركينا فاسو وغينيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟