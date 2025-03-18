كيف يؤثر الطقس الحار على صحة القلب؟

- د ب أ

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في أستراليا عن وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحذرت الدراسة، التي نشرت في الدورية الأوروبية للقلب، من أن هذه الأمراض قد يتضاعف بحلول خمسينيات القرن الحالي إذا استمرت وتيرة تغير المناخ على حالها.

خسائر صحية

أظهرت نتائج الدراسة أن أستراليا فقدت ما يقرب من 49,483 عامًا من الحياة الصحية سنويًا، في الفترة من 2003 إلى 2018، بسبب أمراض القلب الناجمة عن الطقس الحار.

واستند الباحثون في تحليلهم إلى بيانات من قاعدة بيانات عبء الأمراض في أستراليا، والتي تتضمن معلومات حول الأمراض والوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

تأثير ملحوظ للطقس الحار

خلص الباحثون إلى أن حوالي 7.3% من إجمالي عبء أمراض القلب يعزى إلى الظروف الجوية القاسية.

وتشير النماذج البحثية إلى أن هذا الرقم قد يتضاعف أو حتى يتجاوز ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، وذلك بناءً على سيناريوهات انبعاثات الغازات الدفيئة المختلفة التي وضعتها لجنة حكومية معنية بتغير المناخ.

وفقا للدراسة، فإن السيناريو الأقل خطورة للانبعاثات الغازية سيتسبب في فقدان حوالي 139,828 عامًا من الحياة الصحية سنويًا بحلول عام 2050، أما السيناريو الأكثر خطورة، فسيؤدي إلى فقدان ما يقرب من 161,095 عامًا من الحياة الصحية سنويًا في نفس الفترة.

تحذير من ضغط إضافي على القلب

أوضح الأستاذ بينج بي من جامعة أديلايد أن الطقس الحار يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتبريد الجسم، وهذا الضغط الإضافي خطيرا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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