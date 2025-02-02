لماذا نشعر بالدوخة بعد الاستيقاظ مباشرة؟.. لن تتوقع الإجابة

لماذا نشعر بالدوخة بعد الاستيقاظ مباشرة؟.. لن تتوق

كتب – سيد متولي

يشعر العديد من الأشخاص بالدوار أو الدوخة فور الاستيقاظ مباشرة من النوم، لكن هل تعرف الأسباب التي يمكن أن تفسر هذا الأمر؟.

وبحسب موقع OnlyMyHealth ، فإن الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ من النوم، قد يحدث لعدة أسباب تتمثل في:

اضطراب النوم

اضطراب النوم يمكن أن يسبب الشعور بالدوار في الصباح، بسبب أنماط النوم المتقطعة.

اضطراب مستويات السكر

اضطراب مستويات السكر في الليل قد تسبب الدوخة في الصباح، قد يكون ذلك علامة على انخفاض أو نقص سكر الدم.

انقطاع التنفس أثناء النوم

الشعور بالدوار عند الاستيقاظ قد يحدث بسبب اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم، إذ يسبب الخمول والصداع والتعب.

ارتفاع ضغط الدم الوضعي

أحد أسباب الشعور بالدوخة فور الاستيقاظ، إذ يسبب انخفاض مفاجئ في مستويات ضغط الدم عندما يقف الشخص بعد وضعية الاستلقاء.

قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يسبب انخفاض مستويات الكورتيزول، ما قد يؤدي إلى أعراض مثل التعب وانخفاض ضغط الدم والدوار في الصباح عند الاستيقاظ.