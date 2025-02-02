كيف يؤثر الصيام المتقطع على النساء في سن اليأس؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة طهران أن الصيام المتقطع قد يفيد نسبة مضادات الأكسدة والعلامات الالتهابية لدى النساء بعد انقطاع الطمث، وخاصة المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وشاركت 44 امرأة في الدراسة لديهن زيادة في الوزن أو سمنة، في مرحلة انقطاع الطمث، ومصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لموقع "ساينتفيك ريبورتس".

وطُلب من بعضهن اتباع نظام غذائي للصيام المتقطع، بواقع الامتناع عن الطعام لمدة 16 ساعة في اليوم، وطُلب من البعض الآخر اتباع نظامهن الغذائي المعتاد.

وأظهرت مجموعة الصيام المتقطع انخفاض كبير في مستويات مالونديالدهيد في المصل، ونسبة العدلات إلى الخلايا الليمفاوية، وزيادة مستويات الكاتالاز مقارنة بمجموعة التحكم.

ولوحظ انخفاض كبير في إنزيمات الكبد في مجموعة الصيام المتقطع.

وتوصلت النتائج أن الصيام المتقطع قد يوفر نهجاً غير دوائي لإدارة التهاب المفاصل الروماتويدي في هذه الفئة السكانية المحددة، ومعالجة كل من أعراض المرض الأولية والمضاعفات الأيضية المرتبطة بها.

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