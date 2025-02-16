يسبب السرطان.. خطأ شائع في تخزين الطعام قبل رمضان

كتبت- أسماء مرسي:

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ ربات البيوت بالاستعداد وتخزين الأطعمة بكميات كبيرة، إلا أن بعض الأخطاء الشائعة في التخزين قد تعرض صحة الأسرة للخطر.

في هذا السياق، حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، من أن أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها ربات البيوت هو شراء كميات كبيرة من المنتجات المخزنة منذ العام الماضي، مثل الياميش والمكسرات، قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه المنتجات قد تكون تعرضت للتخزين السيئ، ما يؤدي إلى نمو الفطريات بداخلها وإفراز سموم فطرية خطيرة قد تسبب سرطان الكبد.

ونصح "نزيه" بضرورة شراء المنتجات على مراحل وبكميات معتدلة، وتجنب التسرع في تخزين كميات كبيرة دفعة واحدة.

كما أشار إلى أن الارتفاع في معدلات الإصابة بالأورام في الفترة الأخيرة قد يكون مرتبطًا بالعادات الغذائية الخاطئة.

وأكد استشاري التغذية أهمية تخزين البلح والمكسرات في الفريزر للحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة.