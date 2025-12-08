الماء الخيار الأمثل لاستقرار مستويات السكر في الدم، لكن يمكن تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر "الصودا الدايت" بأمان من حين لآخر، حيث إنها لا ترفع سكر الدم بشكل مباشر.

كما لا تسبب المشروبات الغازية الخالية من السكر ارتفاع مباشر في سكر الدم، ويرجع السبب في ذلك إلى خلوها من السكر المضاف وعدم تزويدها الجسم بكمية كافية من الكربوهيدرات لتحفيز استجابة جلوكوز الدم لدى معظم الأشخاص، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

الفرق الرئيسي بين الصودا الخالية من السكر والدايت

وتستخدم الصودا الدايت الأسبارتام للتحلية دون سعرات حرارية، لأنه أحلى بحوالي 200 مرة من سكر المائدة.

بينما الصودا الخالية من السكر تتميز بمحلياتها التي تعتبر غالبا أحدث تقنيا وطبيعية أكثر مقارنة بسكر القصب.

وقد تتضمن هذه المحليات تركيبات مثل السكرالوز، وأسيسلفام البوتاسيوم، وفاكهة الراهب، أو ستيفيا، ما يساعد طعم المشروبات الغازية الخالية من السكر ليكون أقرب إلى المشروبات الغازية العادية منه إلى المشروبات الغازية الخالية من السكر.

والمشروب الغازي الدايت والخالي من السكر يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية أو خالي منها تماما، ولا يحتويان على سكر مضاف، ومع ذلك، تختلف تركيبة المُحليات، ما ينتج عنه مذاق مختلف.

كيف تؤثر على السكر في الدم؟

ليس لهما تأثير مباشر كبير على مستويات السكر في الدم، لكن لهما تأثيرات أيضية متفاوتة ترجع للمحليات المستخدمة في صنعها.

الآثار الأيضية

لا يرفع الأسبارتام مستويات الجلوكوز في الدم ،أو الأنسولين، أي الهرمون الذي يساعد على تنظيم السكر في الدم.

قد يكون لـ السكرالوز تأثير طفيف في تحفيز الأنسولين لدى البعض.

لا يعرف أن أسيسلفام البوتاسيوم يؤثر بشكل ملحوظ على الجلوكوز أو الأنسولين.

يعتبر ستيفيا بشكل عام محايدا مع السكر في الدم، حيث له تأثير إيجابي على التحكم بالسكر في الدم.

كمية المحليات البديلة

لا يعني هذا بالضرورة أن المحليات الصناعية أو البديلة "جيدة"، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

