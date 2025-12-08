كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد هارفارد للخلايا الجذعية أن تساقط الشعر الناتج عن الإجهاد يحدث على مرحلتين.

وأظهرت الدراسة أن التوتر قد يسرع ظهور بعض الأمراض، ويمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

وتبدأ هذه الظاهرة بإفراز النورإبينفرين، الذي يدمر خلايا بصيلات الشعر، لكن البصيلات تتجدد عادة مع مرور الوقت، لأن الخلايا الجذعية تظل غير متضررة، وفقا لـ "science mail".

وفي المرحلة الثانية بعد تلف البصيلات بسبب مادة النورإبينفرين، تموت خلايا هذه البصيلات.

وهنا يتحول مسار العملية؛ حيث يبدأ الجهاز المناعي للجسم بتفسير هذه الخلايا الميتة على أنها مواد غريبة، مما يستحث عملية مناعية ذاتية ضدها.

وهذه الاستجابة تنشط الخلايا التائية ذاتية التفاعل، فتبدأ في مهاجمة بصيلات الشعر بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تساقط إضافي.

ويعتقد الباحثون أن اكتشاف هذه الآلية سيساعد في دراسة أمراض مناعية ذاتية أخرى، مثل الذئبة، والتصلب اللويحي، والنوع الأول من داء السكري، حيث يتطلب ظهور هذه الأمراض وجود محفز، وليس بالضرورة أن يكون وراثيا.

