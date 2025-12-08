تصدرت الفنانة الشابة لينا صوفيا، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد إعلان تجسيدها شخصية ابنة النجمة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل"وننسى اللي كان" في موسم دراما رمضان 2026.

مسلسل "وننسى اللي كان" يُعرض على قناة "إم بي سي مصر" في شهر رمضان المقبل وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

ويشهد المسلسل تكرار التعاون بين ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي بعد مسلسلي "ونقابل حبيب" و "ونحب تاني ليه".

"وننسى اللي كان" يخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.