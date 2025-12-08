مكملات فيتامين سي تعتبر آمنة في الغالب لمعظم الأشخاص، ومع ذلك، يحذر تناولها بجرعات عالية وبشكل مستمر قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، أبرزها حصوات الكلى واضطرابات الجهاز الهضمي.

كما أن الجرعات العالية من فيتامين سي يرفع مستويات الأوكزالات في البول، وهي مادة ترتبط بالكالسيوم لتشكل حصى الكلى، وفقا لموقع "فيري ويل هيلث" .

كما تزداد هذه المخاطر لدى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي مع حصى الكلى أو أمراض الكلى المزمنة.

وعند تجاوز الجرعة اليومية، يعد الإسهال، والغثيان، وتقلصات المعدة والغازات من أكثر الأعراض شيوعا.

وقد تسبب طبيعة الفيتامين الحمضية وقدرته على سحب الماء إلى الأمعاء تهيج الجهاز الهضمي، خاصة عند استهلاك أكثر من 2000 ملجم يوميا.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين سي الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي، وهذا يكون خطيرا للمصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب يؤدي إلى تراكم الحديد في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ويتداخل الإفراط في الفيتامين مع دقة بعض الفحوصات الطبية، مثل أجهزة قياس سكر الدم وتحاليل البول، ما قد يؤدي إلى قراءات خاطئة تؤثر على التشخيص أو العلاج.

كذلك تسهم المكملات القابلة للمضغ والغنية بفيتامين سي التي غالبا ما تكون عالية الحموضة، في تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، ويؤدي إلى زيادة الحساسية واحتمالية التسوس، في حين ينصح الأطباء بشطف الفم بعد تناول هذه المكملات.

من الأكثر عرضة لمخاطر الجرعات الزائدة؟

مرضى الكلى

المصابون باضطرابات تراكم الحديد

مرضى السكري بسبب تأثير الجرعات العالية على أجهزة قياس السكر

مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض