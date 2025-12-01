كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، خلال استضافتها في برنامج "ABtalks" الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، أنها تعاني من متلازمة "ميزوفونيا"، المعروفة باسم كراهية الأصوات.

ما هي متلازمة الميزوفونيا؟

الميزوفونيا هي اضطراب يشعر فيه الشخص بانزعاج شديد تجاه أصوات معينة، ما يثير لديه مشاعر قوية لا يستطيع التحكم بها بسهولة، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض متلازمة الميزوفونيا

تظهر أعراض الميزوفونيا في ردود فعل الشخص تجاه الأصوات المحفزة، وتشبه ردود فعل "القتال أو الهروب" الطبيعية:

الأعراض العاطفية: تشمل الغضب، القلق، الاشمئزاز، الخوف، والانزعاج الشديد.

الأعراض الجسدية: ارتفاع ضغط الدم، ضيق الصدر، قشعريرة، زيادة معدل ضربات القلب، التعرق.

الأعراض السلوكية: تشمل تجنب المواقف التي تصدر فيها الأصوات، مغادرة المكان، الرد اللفظي أو في في بعض الحالات النادرة اتخاذ إجراءات عنيفة لإيقاف الصوت.

تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر؛ فالبعض يقتصر تأثيرها على ردود الفعل العاطفية والجسدية، بينما يظهر لدى آخرين رد فعل سلوكي قوي يصل إلى حد الانفعال قبل التفكير، مع شعور بالندم لاحقا.

أسباب الميزوفونيا

اختلافات في بنية الدماغ

تُظهر الدراسات أن المصابين بالميزوفونيا لديهم نشاط زائد أو وصلات مختلفة بين مناطق الدماغ المسؤولة عن معالجة الأصوات والمشاعر.

حالات أخرى

تزداد احتمالية الإصابة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، التوحد، أو متلازمة توريت، وحالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الشخصية الحدية، إضافة إلى مشكلات متعلقة بالسمع مثل فقدان السمع أو الطنين أو فرط الحساسية الصوتية.

التاريخ العائلي أو الوراثي

تكون بعض حالات الميزوفونيا وراثية من العائلة، مع احتمال تأثير بعض الطفرات الجينية.

طرق الوقاية وعلاج الميزوفونيا

العلاج النفسي

يمكن أن تساعد أساليب العلاج المعرفي السلوكي، المستوحاة من علاج اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب ما بعد الصدمة، في التعرف على المحفزات وتقليل ردود الفعل الانفعالية.

التكيف الصوتي

استخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس التي تلغي الضوضاء، الاستماع لأصوات مهدئة أو ضوضاء بيضاء للحد من تأثير الأصوات المُحفزة.

بيئة العمل

تغيير بيئة العمل لتقليل الأصوات المزعجة، وتقديم دعم للمصابين عبر الإنترنت.

