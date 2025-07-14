يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطيخ مع الجبن، ولكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك بعد تناول هذا المزيج؟ هذا ما نكشفه لكم وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "مصراوي".

قالت شيماء أن تناول البطيخ مع الجبن يعزز صحة الجهاز الهضمي، وذلك بفضل احتواء البطيخ على نسبة عالية من الألياف.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية إن دمج البطيخ والجبن ليس خاطئا، لكنه يعتمد على نوع الجبن المستهلك.

وأوضحت أن الأجبان قليلة الدسم والقريش تعد الأفضل لتناولها مع البطيخ.

وأشارت أن تناول البطيخ مع الجبن يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يساعد على فقدان الوزن.

وأوضحت أن الجبن مصدر غني بالبروتين الضروري لبناء العضلات وإصلاحها بعد التمرين، والبطيخ يحتوي على فيتامينات B المهم لعملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

الفئات الممنوعة من الإفراط في البطيخ

الأشخاص الذين يعانون من الإسهال.

مرضى السكري.

الراغبين في فقدان الوزن.

الأشخاص المصابين بمقاومة الأنسولين.

المصابين بالكبد الدهني.

مرضى ارتفاع الكوليسترول.

أمراض البروستاتا.

التهاب القولون.

التهاب جدار المعدة.

اقرأ أيضا:

تكشف الإصابة بسرطان الرئة.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه العلامات

بعد إصابة الفنان أمير صلاح.. علامات تكشف الإصابة بتمدد الشرايين في المخ

"اعتقدت أنها نزلة برد".. امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الأمعاء القاتل

تمنع ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم

تظهر في العين.. أعراض تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير



