"دي مش تربيتي".. محمد شريف يكشف لأول مرة ما حدث مع حلمي طولان

أوضح محمد شريف، مهاجم منتخب مصر، حقيقة الموقف الذي أثار الجدل خلال المباراة الأولى في كأس العرب أمام الكويت، مؤكدًا احترامه الكامل لمدربه حلمي طولان.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الأردن غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، ويحتاج المنتخب إلى الفوز من أجل التأهل لربع نهائي كأس العرب، دون النظر لنتيجة مباراة الكويت والإمارات.

وقال شريف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأردن: "اعتذر للكابتن حلمي طولان رغم أن ما حدث لم يكن خلافًا من الأساس، فهو بمثابة والدي".

وأضاف: "الكابتن حلمي هو أول من اكتشفني في مركزي الحالي، ويعلم جيدًا مدى تقديري وحبي له."

وأوضح مهاجم المنتخب تفاصيل الواقعة قائلاً: "كل ما حدث أنني أثناء خروجي من الملعب وضعت يدي على فمي لأن الكاميرات كانت تصوّر، وقلت له إنني كنت أتمنى الاستمرار في اللعب، فردّ عليّ قائلاً: "اخرج يا شريف، مش وقته"، حديثي معه كان نابعًا من العِشم فقط."

وأشار شريف إلى أن بعض الجماهير فَسَّرت المشهد بشكل خاطئ: "الناس في مصر تحب تضخيم الأمور .. لا تربيتي ولا شخصيتي تسمحان لي بالاعتراض أو قول أي كلام غير لائق."

واختتم حديثه برسالة للجمهور: "قبل ما تكتبوا أي شيء، اسألوا الأول واعرفوا الحقيقة."