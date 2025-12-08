أمطار على القاهرة.. هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية أظهرت تكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن هذه السحب يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أنه مع تقدم الوقت من المتوقع أن تمتد تأثيرات السحب الممطرة إلى باقي السواحل الغربية، الوجه البحري، ومناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 20 درجة.

