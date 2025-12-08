إعلان

بالصور.. ضبط 8 رجال و3 سيدات لاستغلال 16 طفلاً في التسول بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:03 م 08/12/2025

المتهمين

كتب علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط 8 رجال و3 سيدات لاستغلالهم 16 طفلًا في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع محافظة الجيزة، معرضين حياة الأطفال للخطر.

تم ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بما نسب إليهم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهاليهم بإحدى دور الرعاية لحمايتهم.

المتهمين (2)

أعمال التسول ضبط متسولين النيابة العامة

