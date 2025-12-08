بدأ بتروسيكل.. حريق هائل يلتهم منزلاً في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل داخل منزل بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الإثنين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مركز شرطة ببا باشتعال النيران داخل منزل يمتلكه "أسامة ط. ع."، حيث تبين أن الحريق بدأ من تروسيكل داخل محل بالطابق الأرضي، قبل أن تمتد النيران إلى شرفات الطابقين الأول والثاني، ما أسفر عن احتراق بعض الغرف وانهيار جزء من المصعد الداخلي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد والتأمين اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.