ما العلاقة بين مرض السكري والاكتئاب؟

الاكتئاب أحد المضاعفات غير الشائعة التي قد يواجهها المصابون بمرض السكري.

وكشفت دراسة أجراها باحثون أجراها باحثون من ألمانيا أن الأشخاص المصابين بالسكري لديهم خطر مضاعف للإصابة بالاكتئاب مقارنةً بعامة السكان.

ووجد الباحثون رابط بين مستويات الالتهاب المزمن وفعالية علاج أعراض الاكتئاب. تُظهر النتائج أن المؤشرات الحيوية لمستويات الالتهاب المزمن قد تؤثر بشكل كبير على مدى نجاح خطة علاج الاكتئاب لدى هؤلاء المرضى.

ويمكن أن يعيق الاكتئاب العلاج الذاتي للسكري، ويزيد من خطر حدوث مضاعفات، ويؤثر سلباً على متوسط العمر المتوقع. وهذا يجعل التشخيص المبكر والعلاج الفعال لأعراض الاكتئاب، سواءً بالأدوية أو العلاج السلوكي، أكثر أهمية.

واسخدم الباحثون استبيان لتسجيل أعراض الاكتئاب، وقياس 76 مؤشراً التهابياً في الدم، لبحث العلاقة بين مستويات الالتهاب وتغيرات شدة الاكتئاب خلال عام، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وفي حين ركزت الدراسات السابقة غالباً على علامات الالتهاب الفردية، استخدم هذا التحليل مجموعة واسعة من العلامات في الدم، وميز بين أعراض الاكتئاب المختلفة، كما تم رصد الفرق بين نوعي السكري.

اختلاف نتائج العلاج السلوكي

وقد أظهرت النتائج نمطاً مفاجئاً: لدى المصابين بالسكري من النوع 2 والذين لديهم مؤشرات التهابية أعلى، حسّن العلاج السلوكي أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ، وخاصةً الشكاوى المعرفية العاطفية وانعدام المتعة (انعدام المتعة).

أما لدى المصابين بالسكري من النوع الأول، والذين لديهم مستويات التهابية أعلى، فلم يُحقق العلاج السلوكي سوى تحسن أقل، وخاصةً في الأعراض الجسدية مثل: التعب واضطرابات النوم وفقدان الشهية.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج في تخصيص علاج الاكتئاب لدى مرضى السكري في المستقبل.

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