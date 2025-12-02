احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى إضافة كميات كبيرة من الزيت الحار إلى الفول لتحسين المذاق، لكن حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي" من هذه العادة.

المخاطر



- زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير، حيث أن ملعقة الزيت الواحدة تحتوي على نحو 120 سعرة، ما يحول وجبة الفول الخفيفة إلى خطر يهدد الوزن والصحة.



-بطء عملية الهضم، إذ يجمع الفول بين الألياف والبروتين، لكن إضافة الدهون بكثرة يزيد من الشعور بالثقل والتخمة والكسل بعد تناوله.



-الزيوت الحارة قد تؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بالحموضة والارتجاع، وضعف صمام المعدة.



- يؤثر تناول الزيت الحار على مرضى الضغط والقلب، نظرا لاحتوائه على الكثير من الدهون.

-يسبب زيادة مقاومة الإنسولين والانتفاخ وتراكم الغازات.

الكمية المسموح بها من الزيت الحار



يجب إضافة ملعقة واحدة من الزيت الحار، ويفضّل استخدام زيت الزيتون بكميات معتدلة والليمون والكمون لتحسين المذاق.

الكمية المسموح بها من الفول يوميا



يمكن تناول ¾ كوب (120–150 جرام) من الفول يوميا، حيث أنه يوفر البروتين والألياف.

أما من يسعون لإنقاص الوزن فيفضّل ألا تتجاوز الكمية ¾ كوب، مع إضافة الخضار واستخدام ملعقة زيت واحدة فقط.