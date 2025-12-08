زيت الزيتون البكر الممتاز من أهم الأطعمة الصحية التي تسهم في تعزيز صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض المزمنة.

وفيما يلي، نرصد لكم أبرز 5 فوائد لزيت الزيتون، وفق ما كشف موقع "هيلثي لاين".

الدهون الصحية

يحتوي زيت الزيتون على 71% من حمض الأوليك، مما يسهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة الخلايا.

كما أنه يسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي دورا أساسيا في الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

وتعتبر الدهون الأحادية أكثر قدرة على دعم الوظائف الحيوية دون التسبب في انسداد الشرايين.

مضادات الأكسدة

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على تركيزات مرتفعة من المركبات المضادة للأكسدة، ومنها الفينولات والأوليوروبين، بالإضافة إلى فيتاميني E وK، مما يساعد على حماية الخلايا، وتقليل فرص الشيخوخة المبكرة، وتعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

كما أن هذه المركبات تساعد أيضا في خفض الكوليسترول والوقاية من تصلب الشرايين.

مضاد للالتهاب

يحتوي زيت الزيتون على مركب الأوليكانثال الذي يعمل بطريقة مشابهة لدواء الإيبوبروفين في تخفيف الالتهاب.

كما يساعد حمض الأوليك في خفض مستويات بروتين CRP المرتبط بالالتهابات في الجسم.

ويعد الالتهاب المزمن أحد أبرز العوامل المسببة للأمراض الخطيرة مثل السرطان والسكري والروماتيزم.

الوقاية من السكتات الدماغية

زيت الزيتون مصدر الدهون الذي يسهم في الوقاية من السكتة الدماغية وحماية الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر تجلطه.

الوقاية من أمراض القلب

تناوله بانتظام يزيد مستويات الكولسترول الجيد وخفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب داخل الأوعية وتحسين مرونة الشرايين، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات.

