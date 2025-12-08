الرسوم المتحركة قد تؤثر على البنية الإدراكية للطفل، لذا يشعر الوالدين بالقلق المستمر من الجمع بين وتيرة المشاهد السريعة، والمنبهات البصرية القوية، والقصص التي تميل إلى الخيال المفرط، وكلها عناصر يخشى أن تؤثر على قدرة الطفل على التفكير والتركيز.

ودرس علماء النفس جانبين منفصلين وهما سرعة تغيير المشاهد من جهة، ومستوى خيالية الحبكة من جهة أخرى، وحللوا عشرات الدراسات العلمية، ونشروا نتائجهم في مجلة Journal of Experimental Child Psychology، وفقا لموقع "Naukatv".

وأظهرت الدراسة أن عامل سرعة المونتاج في الرسوم المتحركة لا يمثل تأثيرا كبيرا على الأطفال.

وتبين أن أداء الأطفال في المهام المعرفية كان متطابقاً، بغض النظر عما إذا كانت المشاهد المعروضة عليهم سريعة أو بطيئة الوتيرة.

أما الخيالية المفرطة في الحبكات فكان لها تأثير واضح، إذ أن الرسوم المتحركة المليئة بالسحر والانتهاكات لقوانين الطبيعة تؤثر سلبا على قدرة الطفل على التركيز والتحكم في سلوكه.

ويعود ذلك إلى أن دماغ الطفل يحاول استيعاب ما يراه؛ وعندما تكون الحبكة واقعية، يسهل على الطفل فهمها لأنها تشبه الحياة اليومية. أما في الحالات الخيالية، فيضطر الطفل لبذل جهد أكبر لفهم أحداث غير مألوفة، مثل تحليق الشخصيات أو تحدث الحيوانات، ما يستهلك طاقة الدماغ ويترك موارد أقل للتركيز والانضباط الذاتي.

نتيجة لذلك، قد يقل الانتباه وقدرة الطفل على كبح ردود الفعل غير المرغوب فيها، مثل الضغط على زر في الوقت الخاطئ أو التشتت بسبب مؤثر بصري لامع. ويشير الباحثون إلى أن هذا التأثير مرتبط بالعبء المعرفي الناتج عن الأحداث غير الواقعية، في حين أن عمر الطفل وجنسه ومدة المشاهدة لا تؤثر تقريبا على النتائج النهائية.

