إعلان

عطل مفاجئ يوقف الخط الساخن للإسعاف بالفيوم.. تعرف على الأرقام البديلة

كتب : حسين فتحي

11:13 ص 08/12/2025

الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - حسين فتحي:

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية، ما أدى إلى توقف الخدمة تمامًا منذ صباح اليوم الإثنين.

وأوضح عثمان أن الهيئة خصصت عدة أرقام بديلة لتلقي البلاغات والاستغاثات من المواطنين لحين انتهاء العطل، وهي كالتالي:

01000943049

01009563848

01009677728

01022108215

01030689000

01028012340

ودعا مدير المرفق المواطنين إلى استخدام هذه الأرقام لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة حتى عودة الخط الساخن للعمل بكامل طاقته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو عثمان مرفق إسعاف الفيوم هيئة الإسعاف المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد: طقس شديد البرودة وتراجع كبير في الحرارة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق