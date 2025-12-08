عطل مفاجئ يوقف الخط الساخن للإسعاف بالفيوم.. تعرف على الأرقام البديلة
كتب : حسين فتحي
الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم
كتب - حسين فتحي:
كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، عن حدوث عطل مفاجئ بالخط الساخن لهيئة الإسعاف المصرية، ما أدى إلى توقف الخدمة تمامًا منذ صباح اليوم الإثنين.
وأوضح عثمان أن الهيئة خصصت عدة أرقام بديلة لتلقي البلاغات والاستغاثات من المواطنين لحين انتهاء العطل، وهي كالتالي:
01000943049
01009563848
01009677728
01022108215
01030689000
01028012340
ودعا مدير المرفق المواطنين إلى استخدام هذه الأرقام لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة حتى عودة الخط الساخن للعمل بكامل طاقته.