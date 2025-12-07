حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق

أعرب المطرب حمزة نمرة، عن سعادته بإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن فعاليات موسم الرياض عام 2025.

وكتب حمزة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا سعدت جدًا بمشاركتي في حفل موسم الرياض بجانب فريق كايروكي والفنان مروان بابلو، وسعادتي الأكبر هي لقائي بجمهور المملكة العربية السعودية، اللي اتولدت فيها وشفت من شعبها كل خير ومحبة".

وأضاف: "أنا كمصري فخور بمصريتي بأشكرهم وبأتمنى كل الخير للمملكة العربية السعودية وشعبها وكل البلاد العربية، وأدعو الله إنه يجمعنا بالخير وإن الفن اللي بقدمه يفضل يجمع الناس على المحبة والخير والجمال".

ومن جانبه أعاد المستشار تركي آل الشيخ نشر تدوينة حمزة نمرة على حسابه الشخصي ووضع إيموجي "قلب" وعلم مصر والسعودية، تعبيرًا منه عن سعادته وامتنانه بهذا التصريح.

في ليلة استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، أحيا المطرب حمزة نمرة جمهوره الحاضر على مسرح أبو بكر سالم، وقدم فقرة غنائية متميزة ومتنوعة، تفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

