ما تأثير تناول البطاطس المقلية على مرضى السكري؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة العلاقة بين تناول البطاطس المقلية وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وتتبع الباحثون خلال الدراسة الأنظمة الغذائية لأكثر من 205 ألف رجل وامرأة على مدى أكثر من 30 عاما، ضمن 3 دراسات موسعة شملت متخصصين في الرعاية الصحية.

ووجد الباحثون أن تناول 3 حصص أسبوعيا من البطاطس المقلية ارتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 20%، بينما لم يظهر استهلاك البطاطا المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة ارتباطا ملحوظا بهذا الخطر، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس ".

وأشارت الدراسة أن استبدال البطاطس المقلية بجميع أنواعها، بالحبوب الكاملة قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري.

على سبيل المثال، قد يؤدي استبدال البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة إلى تقليل الخطر بنسبة 19%، في حين أن استبدال البطاطس غير المقلية قد يقلل الخطر بنسبة 4%.

وأكد الباحثونن نتائجهم من خلال تحليل حديث، استخدم بيانات من دراسات سابقة شملت أكثر من 500 ألف مشارك و43000 حالة إصابة بداء السكري من النوع الثاني، في أربع قارات. وبيّنت نتائج هذا التحليل توافقا واضحا مع نتائج الدراسة الأصلية.

ومن جانبه، شدّد والتر ويليت، أستاذ علم الأوبئة والتغذية والمعد المراسل للدراسة، على أن: "التعديلات الصغيرة في النظام الغذائي، مثل تقليل استهلاك البطاطا المقلية واستبدالها بالحبوب الكاملة، يمكن أن تترك أثرا مهما في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني".

وأضاف: "على صنّاع السياسات الغذائية أن يدركوا أن التصنيفات العامة مثل (كربوهيدرات جيدة أو سيئة) لم تعد كافية. طريقة الطهي ونوع البدائل لهما دور كبير في التأثير الصحي العام".

