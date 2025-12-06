مع دخول فصل الشتاء وزيادة انتشار الفيروسات، يصبح تقوية مناعة الجسم أمرا ضروريا للحماية من العدوى.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح التي تسهم في تعزيز المناعة والوقاية من الفيروسات والأمراض خلال فصل الشتاء.

- تجنب الإجهاد

شدد شعبان على ضرورة الابتعاد عن التوتر والإجهاد، لما له من دور في رفع هرمون الكورتيزول، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الالتهابات وإضعاف المناعة.

- الاهتمام بالفيتامينات الأساسية

أوصى بالحصول على فيتامين د من مصادره الطبيعية مثل البيض والأسماك والتعرض للشمس، بالإضافة إلى تناول المكملات تحت إشراف طبي، وتناول فيتامين سي المتوفر في البرتقال والليمون والموالح لتعزيز المناعة.

- تجنب الكحوليات

لأن الكحول يضعف الجهاز المناعي ويقلل قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات.

الامتناع عن التدخين

لكونه أحد العوامل الأساسية التي تضعف الرئتين وتقلل قدرة الجسم على مواجهة العدوى.

ممارسة الرياضة بانتظام

حيث تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتنشيط الجهاز المناعي.

- النوم لفترات كافية

يؤدي النوم لفترات كافية يوميا دورا محوريا في تجديد الخلايا ودعم وظائف الجسم الحيوية، ومنها المناعة.

- السلام النفسي والتكيف مع الضغوط

نصح "شعبان" بضرورة الحفاظ على الهدوء النفسي والتكيف مع الصدمات العاطفية والضغوط اليومية، نظرا للتأثير السلبي للتوتر على المناعة.