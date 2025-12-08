يعاني الجلد في فصل الشتاء من الجفاف والتشقق، وبالرغم من أن وضع كريم مرطب قد يكون الحل لهذه المشكلة، إلا أن البقع الجافة غالبا ما تعود سريعا، مما يشير إلى أن النظام الغذائي يؤدي دورا مهما في صحة البشرة.

وكشف طبيب الأمراض الجلدية ماجد حسين أن الأفوكادو قد يسهم في مكافحة الجفاف والتشققات خلال فصل الشتاء، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد يؤدي النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على البشرة وترطيبها لمنع الجفاف والتلف.

كما أن الأفوكادو يعد طعاما خارقا فائقا لصحة البشرة، وذلك نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة تقاوم علامات الشيخوخة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامينات A وC وE والبوتاسيوم التي تساعد جميعها على حماية البشرة من الجفاف والتشقق.

والأفوكادو يقوي حاجز الدهون في البشرة، وهي الطبقة الواقية التي تحافظ على الرطوبة، ما يقلل من التقشر والجفاف الشائعين في الشتاء.

كما تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وE وK، التي تلعب دورا مهما في صحة الجلد.

ويضيف فيتامين E خصائص مضادة للأكسدة تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي الذي تتعرض له البشرة يوميا نتيجة العوامل البيئية الضارة مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

وتحتاج النساء إلى حوالي 3 ملليجرام من فيتامين E يوميا، بينما يحتاج الرجال إلى 4 ملليجرام .

وأشارت دراسة نشرت في مجلة طب الأمراض الجلدية التجميلية، إلى أن تناول 39 امرأة حبة أفوكادو يوميا لمدة ثمانية أسابيع أدى إلى زيادة مرونة وتماسك بشرة الجبهة مقارنة بمجموعة الضبط.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض