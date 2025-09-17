إعلان

رغم فوائده.. طبيبة تحذر 6 فئات من تناول العنب

01:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

طبيبة تحذر 6 فئات من تناول العنب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، تناول العنب لا ينصح به لمرضى قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر، خاصة خلال فترات تفاقم الحالة.

ويشمل ذلك مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

وأضافت: "تناول العنب قد يكون غير مناسب لمن يعانون من قرحة المعدة أو الاثني عشر والانتفاخ والإسهال".

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد والتهاب القولون وتسوس الأسنان والتهاب الفم

ويجب تناول العنب حتى في حال عدم وجود موانع بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى، باستثناء الفواكه والثمار الحلوة الأخرى، لأنه قد يسبب تخمر في الأمعاء.

كما لا ينصح بتناول العنب مساء نظرا لانخفاض إنتاج الأنسولين خلال هذه الفترة، لأنه يصعب هضمه.

العنب تناول العنب مرضى السكري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
5 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الليمون على الجسم

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟