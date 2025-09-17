رغم فوائده.. طبيبة تحذر 6 فئات من تناول العنب

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة ليودميلا سوخوروكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، تناول العنب لا ينصح به لمرضى قرحة المعدة أو قرحة الاثني عشر، خاصة خلال فترات تفاقم الحالة.

ويشمل ذلك مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر.

وأضافت: "تناول العنب قد يكون غير مناسب لمن يعانون من قرحة المعدة أو الاثني عشر والانتفاخ والإسهال".

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد والتهاب القولون وتسوس الأسنان والتهاب الفم

ويجب تناول العنب حتى في حال عدم وجود موانع بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى، باستثناء الفواكه والثمار الحلوة الأخرى، لأنه قد يسبب تخمر في الأمعاء.

كما لا ينصح بتناول العنب مساء نظرا لانخفاض إنتاج الأنسولين خلال هذه الفترة، لأنه يصعب هضمه.