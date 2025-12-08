بعد عطل محدود.. الإسعاف: انتظام خدمة الخط الساخن 123 بالمحافظات

أكد مصدران بهيئة الإسعاف انتظام خدمة الخط الساخن 123 في جميع محافظات الجمهورية بشكل كامل، اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعدما شهدت الخدمة عطلًا محدودًا قبل قليل، في ثلاث محافظات هي بني سويف، والفيوم، وشمال سيناء، قبل أن تعلن الهيئة عودة الخدمة تدريجيًا.

وأوضح المصدران لمصراوي، أن فرق الدعم الفني بالهيئة راجعت الشبكات والأنظمة المركزية لضمان استقرار الخدمة واستمرار استقبال البلاغات دون أي تأثر، مع التأكيد على جاهزية منظومة الطوارئ للتعامل مع أي بلاغات على مدار الساعة.