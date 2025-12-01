قد يعاني البعض من فقدان القدرة على تذكر الكلمات أو نسيان أماكن الأشياء في المنزل، لذا فمن الضروري عدم تجاهل هذا العرض، لأنه يمكن أن يشير إلى حالة صحية تستدعي الانتباه.

وقد يكون هذا أيضا علامة مبكرة على حالة نادرة تعرف باسم التهاب الدماغ المناعي الذاتي.

ويحدث هذا عندما يبدأ جهازك المناعي بمهاجمة دماغك عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهاب وتورم، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

ما هو التهاب الدماغ المناعي الذاتي؟

يحدث هذا المرض فجأة في سن مبكر، لذا لا يشترط أن يكون المريض مسنا، ويمكن أن يكون نتيجة عدوى فيروسية.

والتهاب الدماغ المناعي الذاتي يحدث عندما يطور جهازك المناعي أجساما مضادة لبروتينات معينة على سطح الخلايا العصبية أو داخل الخلايا العصبية، والتي تمنع البروتين الضروري، ما يسبب الالتهاب.

كما هو الحال مع العديد من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، لا يوجد تفسير واضح لسبب مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا السليمة.

وترتبط حالات أخرى بعدوى مثل فيروس الهربس البسيط، ولكن في معظم الحالات، لا توجد محفزات معروفة للخلل المناعي المرتبط بالورم.

كيف يؤثر ذلك على دماغك؟

يعطل الالتهاب الناتج عن السكتة الدماغية وظائف الدماغ الطبيعية، ويؤثر على كيفية التفكير والتذكر ومعالجة المعلومات.

ويبدأ الالتهاب غالبا في الجهاز الحوفي، وهو الجزء من الدماغ المسؤول عن تنظيم العواطف وتكوين الذكريات.

علامات التهاب الدماغ المناعي الذاتي

التدهور التدريجي في التفكير والقدرات الإدراكية

مشكلات الذاكرة

الارتباك

حركات غير طبيعية ومتكررة في الفم والوجه

مشكلات في التوازن

الهلوسة

ضعف الإدراك

الغيبوبة

الموت

هل يمكن علاج التهاب الدماغ المناعي الذاتي؟

تختلف فعالية علاج التهاب الدماغ المناعي الذاتي من حالة لأخرى، فبينما يستجيب بعض الأشخاص بسرعة كبيرة للأدوية قد يحتاج آخرون إلى علاج يستمر لأسابيع أو أشهر.

ويشمل العلاج الأولي لتقليل التهاب الدماغ ما يلي:

الكورتيكوستيرويدات

الجلوبولينات المناعية الوريدية

فصل البلازما

إذا كنت تعاني من ورم، فقد يوصي الطبيب بإزالته جراحيا مع العلاج الكيميائي، مما يسرع من تحسن الأعراض الجانبية.

