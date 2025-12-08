3 شروط و6 مستندات للتقديم في وظائف معهد تيودور بلهارس

أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث عن حاجته لشغل عدد من الوظائف، وذلك عن طريق الندب الكلي من الجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفيما يلي الشروط العامة :

1- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

2- أن يكون المتقدم على رأس العمل فعلياً بإحدى الجهات الحكومية .

3- ألا يكون صدر ضده أية أحكام جنائية.

المستندات المطلوبة

1- موافقة جهة العمل الأصلي على الندب الكلي للعمل بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم وشعار الجمهورية من الجهة التابع لها موضحاً به طبيعة العمل بالجهة التى يعمل بها والمستوى الوظيفى الحالى وتاريخ شغله والمجموعة النوعية التى يشغلها، وعلى ألا يقل تقدير كفاية الأداء فى السنتين الأخيرتين عن مرتبة ممتاز.

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية مدون عليها رقم التليفون و صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى الحاصل عليه.

4- بيان بمفردات المرتب

5- ما يفيد عدم توقيع أى جزاءات عليه طوال مدة خدمتة.

6- خطاب موجة للمعهد يفيد أن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 ومن ضمن العاملين المعينين على باب أول أو أجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتى.

وأوضح المعهد أنه تقدم الطلبات بمكتب أمين عام المعهد وسوف يتم إخطار المستوفين للشروط لإجراء مقابلة شخصية .

وأشار إلى أنه بالنسبة لكل الوظائف يتم تقديم مايفيد سابقة الخبرة فى مجال الوظيفة إن وجد كشرط تفضيلى يتم الرجوع إليه عند المفاضلة بين المتقدمين واعتماد على المقابلات الشخصية.

