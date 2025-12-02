أظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين خضعوا لعلاج قناة الجذر للالتهابات المزمنة في طرف السن شهدوا تحسنا كبيرا في مستوى السكر في الدم وانخفاضا في الالتهابات على مدى العامين التاليين.

وفي دراسة شاملة أجرتها جامعة ليمريك في أيرلندا، تم مراجعة نتائج سبع دراسات حديثة، وأكدت النتائج أن معالجة الالتهاب العميق للأسنان تساعد الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الصحة الأيضية بشكل عام.

كما أظهرت أبحاث استقلابية طويلة المدى أن العلاج لا يقتصر على السن المصاب فقط، بل يؤثر على الجسم ككل، حيث تقوم الاختبارات المتقدمة بقياس مئات الجزيئات الصغيرة التي توضح كيفية تأثير العلاج على عمليات الأيض ووظائف الجسم، وفقا لصحيفة "ميديكال إكسبريس".

وشملت الدراسات مرضى يعانون من التهاب دواعم السن المزمن، وهو التهاب يصيب طرف جذر السن وغالباً لا يُسبب ألماً واضحا، لذلك غالبا ما يُكتشف فقط من خلال الأشعة السينية.

بعد العلاج، أظهرت الفحوصات انخفاضاً في مستويات السكر ومؤشرات الالتهاب، مما يشير إلى أن إزالة الأنسجة المصابة داخل السن تعود بالنفع على الجسم بأكمله.

الالتهاب المزمن وتأثيره على الجسم

تنتشر العدوى أحيانا خارج منطقة السن، مما يحفز استجابة مناعية مزمنة قد تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم السكر.

ويشير الباحثون إلى أن الالتهاب المزمن يعوق عمل الإنسولين ويقلل قدرة الجسم على نقل السكر من الدم إلى الخلايا، ما يفسر تحسن مستوى السكر بعد علاج العدوى، كما أن المصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالآفات المزمنة حول جذور الأسنان.

وأوضحت الدراسات أن علاج قناة الجذر يزيل الأنسجة المصابة ويمنع البكتيريا والسموم من التأثير على الأنسجة المحيطة، بينما التحسن التدريجي بعد العلاج يفيد الجسم ككل، حتى لو كان التئام السن أبطأ لدى مرضى السكري.

