إعلان

كيف يؤثر علاج جذور السن على مستويات السكر في الدم؟

كتب : أسماء مرسي

04:00 ص 02/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين خضعوا لعلاج قناة الجذر للالتهابات المزمنة في طرف السن شهدوا تحسنا كبيرا في مستوى السكر في الدم وانخفاضا في الالتهابات على مدى العامين التاليين.

وفي دراسة شاملة أجرتها جامعة ليمريك في أيرلندا، تم مراجعة نتائج سبع دراسات حديثة، وأكدت النتائج أن معالجة الالتهاب العميق للأسنان تساعد الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الصحة الأيضية بشكل عام.

كما أظهرت أبحاث استقلابية طويلة المدى أن العلاج لا يقتصر على السن المصاب فقط، بل يؤثر على الجسم ككل، حيث تقوم الاختبارات المتقدمة بقياس مئات الجزيئات الصغيرة التي توضح كيفية تأثير العلاج على عمليات الأيض ووظائف الجسم، وفقا لصحيفة "ميديكال إكسبريس".

وشملت الدراسات مرضى يعانون من التهاب دواعم السن المزمن، وهو التهاب يصيب طرف جذر السن وغالباً لا يُسبب ألماً واضحا، لذلك غالبا ما يُكتشف فقط من خلال الأشعة السينية.

بعد العلاج، أظهرت الفحوصات انخفاضاً في مستويات السكر ومؤشرات الالتهاب، مما يشير إلى أن إزالة الأنسجة المصابة داخل السن تعود بالنفع على الجسم بأكمله.

الالتهاب المزمن وتأثيره على الجسم

تنتشر العدوى أحيانا خارج منطقة السن، مما يحفز استجابة مناعية مزمنة قد تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم السكر.

ويشير الباحثون إلى أن الالتهاب المزمن يعوق عمل الإنسولين ويقلل قدرة الجسم على نقل السكر من الدم إلى الخلايا، ما يفسر تحسن مستوى السكر بعد علاج العدوى، كما أن المصابين بالسكري أكثر عرضة للإصابة بالآفات المزمنة حول جذور الأسنان.

وأوضحت الدراسات أن علاج قناة الجذر يزيل الأنسجة المصابة ويمنع البكتيريا والسموم من التأثير على الأنسجة المحيطة، بينما التحسن التدريجي بعد العلاج يفيد الجسم ككل، حتى لو كان التئام السن أبطأ لدى مرضى السكري.

اقرا أيضا:

احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

تظهر قبل النوم.. علامة في الساق تشير لمرض خطير

مشروب أخضر يحمي من السرطان وأمراض القلب.. تناوله صباحا

مخاطر تجاهل حصوات الكلى.. متى قد تصل لمرحلة الاستئصال؟

علاج جذور السن قناة الجذر مستويات السكر في الدم التهاب دواعم السن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة