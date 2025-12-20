إعلان

حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية

كتب أحمد العش:

06:30 ص 20/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وكشفت الهيئة عن تعرض عدد من مناطق الجمهورية لنشاط ملحوظ للرياح اليوم الأحد، على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيؤثر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وقد يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.

وأضافت الأرصاد أن الرياح النشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، لا سيما أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.

وناشدت الهيئة المواطنين متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الأنشطة البحرية أو المفتوحة في أوقات نشاط الرياح، حفاظًا على السلامة العامة.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟