حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية
كتب أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وذلك على كافة أنحاء البلاد.
وكشفت الهيئة عن تعرض عدد من مناطق الجمهورية لنشاط ملحوظ للرياح اليوم الأحد، على فترات متقطعة.
وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيؤثر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وقد يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل.
وأضافت الأرصاد أن الرياح النشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، لا سيما أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية.
وناشدت الهيئة المواطنين متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب الأنشطة البحرية أو المفتوحة في أوقات نشاط الرياح، حفاظًا على السلامة العامة.
