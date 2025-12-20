السكة الحديد تطلق خدمات متميزة لكبار السن وذوي الهمم.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تطوير مجموعة من الخدمات الموجهة لكبار السن وذوي الهمم، بهدف تسهيل رحلاتهم وتقديم تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة، تماشيًا مع توجيهات وزارة النقل وتعزيز حقوق هذه الفئات.

وأوضحت الهيئة أنها خصصت شبابيك خاصة لحجز وصرف التذاكر في المحطات الرئيسية، لتقليل وقت الانتظار وتيسير الإجراءات على الركاب من كبار السن وذوي الهمم. كما تنفذ برامج توعية دورية للعاملين لتعزيز مهارات التعامل مع هذه الفئة وتلبية احتياجاتهم.

ووفرت الهيئة عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقل الركاب مجانًا من مداخل المحطات إلى مكاتب التذاكر والأرصفة، في إطار تسهيل التنقل داخل المحطات، بالإضافة إلى مكاتب خدمة عملاء في المداخل لتقديم الدعم اللازم خلال إجراءات الحجز وصولًا إلى القطار.

وتم تخصيص 4 مقاعد في كل عربة للركاب من ذوي الهمم على متن القطارات، مع وضع إرشادات واضحة، كما تم تدريب موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل مع الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل معهم.

وأضافت الهيئة وحدات قطار "تالجو" الفاخرة، المجهزة بمواصفات تسهل صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 برامب ودورات مياه مجهزة بالكامل.

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إذ تمنح تخفيض 50% على تذاكر القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة.

ويمكن حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل السفر بـ15 يومًا من خلال منافذ البيع بالمحطات ومكاتب المدينة والجامعات والهيئات، بينما تصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ48 ساعة، لتوفير مرونة أكبر وتقليل الضغط على شبابيك التذاكر.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب