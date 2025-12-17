إعلان

رئيس الوزراء: أسعار الأجهزة المنزلية مستقرة حالياً

كتب : أحمد الجندي

05:49 م 17/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يُثار حول الركود التضخمي يأتي في إطار ظروف عالمية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع كان محور لقاءاته مع عدد من المطورين العقاريين، حيث ناقشوا الوضع الحالي للأسواق مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الظرف الحالي يعكس تباطؤًا عالميًا في الاستهلاك، موضحًا أن تقارير صادرة مؤخرًا عن الولايات المتحدة وأوروبا أشارت إلى وجود تضخم يحد من القدرة الشرائية للأفراد في هذه البلاد، وأن ما يحدث من تباطؤ في عمليات الشراء يُعد حالة عالمية وليست محلية فقط.

وأضاف رئيس الوزراء أن عام 2024 شهد طفرة غير عادية في المبيعات، خصوصًا في الأجهزة المنزلية والعقارات، حيث لجأ المواطنون إلى شراء كميات كبيرة من الأجهزة أو عقارات بمساحات واسعة مقارنة بما اعتاد عليه السوق الحقيقي، خوفًا من ارتفاع أسعارها في المستقبل، مشيرًا إلى أن ما حدث في ذلك العام لا يمكن اعتباره معيارًا لتقييم السوق الحالي في مصر.

وأضاف: المواطن الآن يمكنه شراء احتياجاته دون القلق من تقلبات الأسعار أو الحاجة إلى التخزين للمستقبل.

وشدد رئيس الوزراء على متابعة الحكومة للوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات والقرارات تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة التغيرات العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.

