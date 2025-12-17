ترامب يعرض مساء اليوم برنامجه لعام 2026

(أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض برنامجه للعام المقبل وما بعده في خطاب مباشر من البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء.

ولم يقدم البيت الأبيض سوى القليل من التفاصيل حول ما يعتزم الرئيس الجمهوري التركيز عليه في خطابه المقرر الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتظهر استطلاعات الرأي العام أن معظم البالغين في الولايات المتحدة يشعرون بالإحباط من تعامل ترامب مع الاقتصاد، مع ارتفاع التضخم بعد أن أدت رسومه الجمركية إلى زيادة الأسعار وتباطؤ التوظيف.

كما أن عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين التي نفذها ترامب أثبتت أيضا عدم شعبيتها، رغم أنه يحظى بتأييد فيما يتعلق بمنع عبور المهاجرين عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقال ترامب إنه يعتقد أن مزيدا من الأمريكيين سيدعمونه إذا استمعوا فقط إلى حديثه عن سجل إنجازاته.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أعلن فيه عن خطابه، أوضح ترامب: "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد".