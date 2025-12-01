كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان ،عن نتائج فحص دماغي جديد خضعت له، موضحة أن الصور أظهرت انخفاضا في نشاط بعض مناطق دماغها، وذلك ضمن متابعتها الطبية بعد اكتشاف تمدد صغير في أحد الأوعية الدموية خلال الأشهر الماضية.

وجاء ذلك في أحدث حلقات برنامج "ذا كارداشيانز"، حيث ظهرت كارداشيان، البالغة 45 عاما، خلال زيارة لطبيب الأعصاب دانيال آيمن، الذي كان قد أجرى فحوصا مشابهة لشقيقتيها كلوي وكيندال في عام 2022.

وأشار آيمن إلى وجود ما وصفه بـ"ثقوب" في الفحص، معتبرا أنها مؤشر على انخفاض النشاط الدماغي.

وقال مخاطبا كيم: "الجزء الأمامي من دماغك أقل نشاطا من المعتاد، ما قد يجعل التعامل مع التوتر أكثر صعوبة، خاصة مع تحضيرك لامتحان نقابة المحامين."

وأبدت كارداشيان استغرابها من النتيجة قائلة: "هذا غير ممكن، لا أستطيع تقبل ذلك".

وأضاف آيمن أن الضغوط المستمرة التي تعيشها، ولا سيما بسبب فترات الدراسة المكثفة لامتحان المحاماة في كاليفورنيا، الذي لم تتمكن من اجتيازه هذا العام رغم ما وصفته بـ"المذاكرة المرهقة"، قد تكون عاملا مؤثرا، بحسب ما جاء في موقع pagesix.

ويستحضر الجمهور مشهدا من الموسم السابع للبرنامج، حين ظهرت كارداشيان متأثرة بعد إبلاغها بوجود تمدد صغير في أحد شرايين الدماغ خلال تصوير بالرنين المغناطيسي.

وأوضح الأطباء آنذاك أن مثل هذه التمددات قد تتعلق بمستويات عالية من التوتر، وربطت كيم تلك الضغوط بفترة طلاقها المتوترة من مغني الراب كانييه ويست، والد أطفالها الأربعة: نورث (12 عاماً)، ساينت (9 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وبسالم (6 أعوام).

وبعد عرض الحلقة الأخيرة، قدمت كارداشيان تحديثا لوضعها الصحي خلال مقابلة مع برنامج "جود مورنينج أمريكا"، مؤكدة أنها خضعت لفحوصات شاملة في مركز سيدرز سايناي الطبي، وأن نتائجها إيجابية ووضعها الصحي مستقر.

