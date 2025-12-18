أحدهم لاعب الزمالك.. ما هي أندية نجوم المغرب المتوجين بكأس العرب 2025؟

"سأحصل على الجنسية الأردنية".. أول تعليق من جمال السلامي بعد خسارة كأس

أول تعليق من أشرف بن شرقي بعد تتويج المغرب بلقب كأس العرب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم وليس في مصر فقط، بداية من يوم الأحد المقبل 21 ديسمبر الجاري، إلى المغرب لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة، ويضع نصب أعينه هدف واحد وهو التتويج باللقب القاري الثامن للفراعنة، حيث يعد المنتخب المصري زعيم القارة السمراء، برصيد 7 ألقاب لأمم أفريقيا.

ويمتلك المنتخب المصري تاريخا طويلا في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث شارك في 26 نسخة مختلفة من بطولة كأس أمم أفريقيا ولم يغيب عن البطولة، سوى في 8 نسخ فقط.

أرقام منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا

وتعد النسخة الحالية، هى النسخة رقم 27 للمنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث شارك الفراعنة في 26 نسخة سابقة من البطولة، خاض خلالهم المنتخب 111 مباراة.

وخلال 111 مباراة خاضها الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا، تمكن من تحقيق الفوز في 60 مباراة، تلقى الهزيمة في 27 لقاء وتعادل في 24 مباراة.

وسجل لاعبو منتخب مصر طوال تاريخ مشاركتهم في بطولة أمم أفريقيا 175 هدفا، واستقبلت شباكهم 79 هدفا.

ويأتي المنتخب الوطني في صدارة أكثر المنتخبات تتويجا بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب في البطولة.

ونجح منتخب مصر في الصعود إلى نهائي كأس أمم أفريقيا في 10 نسخ مختلفة، ليصبح أكثر منتخب وصولا إلى نهائي البطولة عبر التاريخ.

والجدير بالذكر، أن آخر لقب للفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا، كان الفوز بلقب البطولة في عام 2010، عقب الفوز على غانا في النهائي بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

هدف عالمي مبكر للمنتخب المغربي في شباك الأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)



أحمد جعفر: انتقالي للزمالك غير حياتي.. ورفضت الانضمام للأهلي (حوار)