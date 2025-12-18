حماية العظام بعد منتصف العمر.. خطوات بسيطة لكنها فعالة

تعتبر العظام من أقوى أنسجة الجسم وزناً، ومع ذلك، فإن "الهشاشة الصامتة" تحول هذه القوة إلى ضعف يجعل الجسم عرضة لكسور حرجة ناتجة عن مجهود بسيط. وتكمن خطورة هذه الكسور، وخاصة كسور الورك، في تداعياتها السريرية التي قد تؤدي لقصور القلب أو العدوى، مما يهدد استقلالية الفرد وجودة حياته.

أولاً: نافذة البناء الزمني والوقاية الاستباقية

تشير الأبحاث التي تدعمها اختصاصية التغذية الدكتورة كاري روكستون إلى أن بناء "الرصيد العظمي" يكتمل في منتصف العشرينيات، مما يجعل المرحلة التالية تركز على إدارة هذا الرصيد ومنع استنزافها، وتضيف الدكتورة فيديريكا أماتي أن الحفاظ على كثافة العظام هو الضمانة الوحيدة للشيخوخة النشطة والوقاية من السقوط.

ثانياً: الركائز الغذائية الثلاث (الكالسيوم، البروتين، والفيتامينات)

الكالسيوم الطبيعي: يظل المصدر الغذائي (الألبان، الأسماك الزيتية كالسردين، والتوفو) هو الخيار الآمن؛ حيث تحذر التوصيات الطبية من الاندفاع نحو المكملات التي قد تسبب ترسبات كلوية أو وعائية.

التمثيل البروتيني: مع تقدم العمر وتراجع كفاءة الامتصاص، يصبح التوزيع المتوازن للبروتين (بمعدل 45-55 جراماً يومياً) ضرورياً لدعم التآزر الوظيفي بين الكتلة العضلية والهيكل العظمي.

الدعم الفيتاميني: يبرز فيتامين (د) كعامل تمكين لامتصاص الكالسيوم، بينما يعمل فيتامين (ج) كعنصر أساسي في تخليق الكولاجين، وهو "اللاصق الحيوي" الذي يمنح العظام مرونتها ويحميها من التقصف.

ثالثاً: التحفيز الميكانيكي واضطرابات النوم

الرياضة النوعية: توضح الدكتورة سابين دوناي أن العظام تستجيب "للتحميل الميكانيكي"؛ لذا فإن تمارين المقاومة والقفز تتفوق على الأنشطة الهوائية (كالمشي) في تحفيز خلايا البناء العظمي وتجديد الكثافة.

رابط النوم المفاجئ: في كشف طبي هام، تربط الدراسات بين الشخير المزمن وانقطاع النفس وبين تسارع فقدان المعادن العظمية. وتؤكد الطبيبة ذكريات الجويير أن علاج اضطرابات النوم يعد تدخلاً وقائياً مباشراً لحماية العظام، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن.

