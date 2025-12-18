مشهد لا يُحتمل.. مواطن يكشف كواليس نبش قبر ابنته بعد دفنها

كشف والد الفتاة الراحلة مريم عرفة، تفاصيل نبش قبر ابنته بعد دفنها، مؤكدًا أن الصدمة مازالت تسيطر عليه وعلى أسرته بشكل كامل، في واقعة غامضة هزت مدينة السنبلاوين في الدقهلية.

وأضاف "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" أن الأسرة تلقت اتصالًا صادمًا من أسرة زوج الفقيدة في الصباح الباكر، ليهرعوا إلى المقابر ويروا باب القبر مفتوحًا في مشهد وصفه بالمفجع وغير المُحتمل.

وأوضح والد الفتاة، أن ما شاهده أمام القبر لا يمكن أن يتحمله أي إنسان لديه ذرة من المشاعر، مؤكدًا أن الواقعة تركت جرحًا عميقًا خاصة مع استمرار غموض الدافع الحقيقي خلف الجريمة.

وتابع "عرفة": الأسرة لم تتلق أي تهديدات سابقة، ولم تكن هناك خلافات أو مشكلات مع أي طرف، نافيًا وجود أي عداوات أو شبهات يمكن أن تُفسر هذا الفعل.

ولفت إلى أنه على الرغم من وجود التربي (حارس المقابر) أثناء التحقيقات، إلا أنه لا توجد دلائل تشير إلى تورطه في الواقعة حتى الآن.

