وصل منذ قليل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، لأداء صلاة الجنازة عليها، تمهيدًا لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

وسيطرت حالة من الحزن والانهيار على صديقة الراحلة، التي رافقت الجثمان لحظة دخوله المسجد.

يُذكر أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مساء أمس، إثر تعرضها للاختناق، بعد اندلاع حريق داخل منزلها، نتيجة سقوط سيجار من يدها أثناء غفوتها على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة وامتلأ المكان بالدخان.

