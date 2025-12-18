إعلان

صديقة نيفين مندور منهارة بجوار جثمانها لحظة دخول المسجد للصلاة عليها

كتب : سهيلة أسامة

05:42 م 18/12/2025
    صديقة نيفين مندور بجانب جثمانها قبل الصلاة عليها_3
    IMG_9386_2_11zon
    صديقة نيفين مندور_4

وصل منذ قليل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، لأداء صلاة الجنازة عليها، تمهيدًا لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

وسيطرت حالة من الحزن والانهيار على صديقة الراحلة، التي رافقت الجثمان لحظة دخوله المسجد.

يُذكر أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مساء أمس، إثر تعرضها للاختناق، بعد اندلاع حريق داخل منزلها، نتيجة سقوط سيجار من يدها أثناء غفوتها على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة وامتلأ المكان بالدخان.

جثمان الفنانة نيفين مندور وفاة الفنانة نيفين مندور صديقة نيفين مندور منهارة الفنانة نيفين مندور

