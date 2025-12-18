عاصفة شتوية غير مسبوقة تضرب الخليج وتحذيرات رسمية في عدة دول.. فيديو

شهدت عدة دول خليجية خلال الساعات الماضية اضطرابات جوية لافتة تمثلت في أمطار غزيرة ورياح قوية وحالة من عدم الاستقرار البحري، إلى جانب تسجيل ظواهر نادرة أبرزها تساقط الثلوج في مناطق من قطر وشمال غرب السعودية وأجزاء من الإمارات.

ثلوج جنوب غرب حايل ولو القينا نظره سريعه على الإرشيف المناخي نجد ان اخر سنه حصلت فيها كانت ١٤١٣٥هـ الموافق ١٩٩٣ م سبقها عام ١٤٠٧هـ الموافق ١٩٨٧م … pic.twitter.com/hOTRbtrNrZ — خالد الربيعي (@s2010s61) December 17, 2025

وفي الإمارات، أصدرت مطارات دبي تنبيهات للمسافرين دعتهم فيها إلى متابعة مستجدات الرحلات الجوية بشكل مسبق، تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وحثت مطارات دبي المسافرين على الوصول المبكر للمطار واستخدام وسائل النقل العام، مثل مترو دبي، وتطبيقات الخرائط الذكية لتجنب الازدحام المروري، خصوصًا مع تزامن التقلبات الجوية مع موسم ذروة السفر ونهاية العام الدراسي.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيًا إلى غائم على فترات، مع تشكل سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وأشار إلى نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتراجع مدى الرؤية الأفقية، محذرًا في الوقت ذاته من اضطراب شديد في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي قطر، تسببت العاصفة الجوية في حالة من القلق داخل أروقة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بعد أن أثرت الأمطار الغزيرة على الاستعدادات للمباريات الختامية، وسط ترقب الجماهير، حيث سجلت بعض المناطق تساقطًا للثلوج.

أما في السعودية، فقد اكتست مرتفعات جبال اللوز بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة بالثلوج، خاصة في منطقة تروجينا، حيث وثقت مقاطع مصورة وصور متداولة هذا الحدث النادر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تساقط الثلوج تزامن مع هطول أمطار خفيفة، بينما شهدت مناطق أخرى أمطارًا تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.