إعلان

عاصفة شتوية غير مسبوقة تضرب الخليج وتحذيرات رسمية في عدة دول.. فيديو

كتب- عبدالله محمود:

11:17 م 18/12/2025

عاصفة شتوية غير مسبوقة تضرب الخليج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت عدة دول خليجية خلال الساعات الماضية اضطرابات جوية لافتة تمثلت في أمطار غزيرة ورياح قوية وحالة من عدم الاستقرار البحري، إلى جانب تسجيل ظواهر نادرة أبرزها تساقط الثلوج في مناطق من قطر وشمال غرب السعودية وأجزاء من الإمارات.

وفي الإمارات، أصدرت مطارات دبي تنبيهات للمسافرين دعتهم فيها إلى متابعة مستجدات الرحلات الجوية بشكل مسبق، تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

وحثت مطارات دبي المسافرين على الوصول المبكر للمطار واستخدام وسائل النقل العام، مثل مترو دبي، وتطبيقات الخرائط الذكية لتجنب الازدحام المروري، خصوصًا مع تزامن التقلبات الجوية مع موسم ذروة السفر ونهاية العام الدراسي.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيًا إلى غائم على فترات، مع تشكل سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وأشار إلى نشاط الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتراجع مدى الرؤية الأفقية، محذرًا في الوقت ذاته من اضطراب شديد في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي قطر، تسببت العاصفة الجوية في حالة من القلق داخل أروقة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بعد أن أثرت الأمطار الغزيرة على الاستعدادات للمباريات الختامية، وسط ترقب الجماهير، حيث سجلت بعض المناطق تساقطًا للثلوج.

أما في السعودية، فقد اكتست مرتفعات جبال اللوز بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة بالثلوج، خاصة في منطقة تروجينا، حيث وثقت مقاطع مصورة وصور متداولة هذا الحدث النادر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تساقط الثلوج تزامن مع هطول أمطار خفيفة، بينما شهدت مناطق أخرى أمطارًا تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة شتوية تضرب الخليج اضطرابات جوية بعدة دول خليجية تنبيهات مطارات دبي تنبيهات للمسافرين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟