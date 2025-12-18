كيف تدعم وظائف الكبد؟.. 4 أطعمة لا غنى عنها

يعتبر الكبد من أهم أعضاء الجسم المسؤولة عن تنقية الدم والتخلص من السموم، ويؤثر نظامنا الغذائي بشكل مباشر على صحة ووظائف هذا العضو الحيوي.

وتشير خبراء التغذية وأخصائيو القلب والأوعية الدموية إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تنظيف الكبد وتحسين عمله، خاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مختلفة.

أطعمة تحافظ على صحة الكبد

وفقا لموقع aif.ru، أكدت الدكتورة أولغا بوكيريا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن بعض الأطعمة تلعب دورا فعالا في دعم وظائف الكبد وتنشيط خلاياه.

وقالت أخصائية أمراض القلب، أن البيض يعد من أفضل المنتجات للكبد لأنه غني بالكولين، الذي يساعد على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أضافت بوكيريا أن البنجر يخفض الالتهابات ويحسن إفراز المرارة، ويحتوي على فيتامين A ومجموعة فيتامين B والفوسفور، وهي عناصر أساسية لتجديد خلايا الكبد، كما أن الألياف الموجودة فيه تحفز القنوات الصفراوية وتمنع ركود الصفراء، والليمون أيضا مفيد لتقليل الالتهابات وإزالة الدهون من الكبد.

وتنصح الأخصائية بتناول الخضروات مثل الفجل واللفت والملفوف والخس والسبانخ، إلى جانب الثوم والأسماك الدهنية، كما تشمل الأطعمة الأخرى المفيدة، مثل:

اليقطين

غني بفيتامين A، الأحماض الدهنية أوميجا 3 و6، والألياف التي تحفز إفراز الصفراء وتدعم صحة خلايا الكبد.

الثمار الحمراء

مثل الكرز والعليق الأحمر، لاحتوائها على فيتامين A وحمض الأسكوربيك، ما يساعد على تجديد خلايا الكبد التالفة.

الشاي الأخضر

يحتوي على التانين والكافيين وفيتامين C، وله تأثير مضاد للالتهابات ويقلل الكوليسترول الضار ويحمي من تنكس الكبد الدهني.

الكركم

غني بمادة الكركمين المضادة للأكسدة والالتهابات، ويحمي خلايا الكبد من السموم.

اقرأ أيضًا:

تعاني منها ياسمين عبد العزيز.. أعراض وأسباب "فوبيا الريش"



قلة النوم تضاعف خطر الإصابة بنزلات البرد.. كيف تحمي جسمك؟

مكاسب مالية في الطريق لـ4 أبراج فلكية قبل بداية 2026… انفراجة طال انتظارها



4 أبراج قادرة على جذب الحظ دون مجهود.. هل أنت منهم؟



تقاليد غير تقليدية.. أغرب احتفالات رأس السنة حول العالم